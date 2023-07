Slovensko dnes navštívil starosta Kyjeva. Podľa neho sme Ukrajine príkladom

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko sa dnes stretol s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a poďakoval Bratislave i Slovensku za pomoc a podporu, ktorú poskytujeme Ukrajine.

Starosta ukrajinského Kyjeva Vitalij Kličko navštívil v utorok Bratislavu, kde sa stretol s primátorom slovenskej metropoly Matúšom Vallom. Témou rozhovoru bola najmä dôležitosť zachovania európskych hodnôt, ale tiež možná pomoc pri povojnovej obnove Kyjeva ako partnerského mesta Bratislavy. Kličko sa zároveň poďakoval Bratislave i Slovensku za pomoc a podporu, ktorú poskytujú Ukrajine.



„Jednota vôkol Ukrajiny je veľmi dôležitá. Je to záruka mieru v Európe. Bojujeme za nás, bojujeme aj za vás. Podpora je pre nás potrebná, je pre nás nutná,“ uviedol po stretnutí Kličko. Kyjevský starosta ubezpečil, že neprestávajú bojovať nielen za svoje mesto i za celú krajinu, ale aj za európske a civilizačné hodnoty, ktoré sú dôležité pre každého. Vojnu na Ukrajine označil za genocídu ukrajinského národa. „Každý musí pochopiť zmysel tejto vojny. Zmysel, ktorý neexistuje,“ poznamenal Kličko.



Starosta ukrajinského hlavného mesta zároveň vyzdvihol slovenský pokrok za posledné desaťročia, od sovietskych čias. Uviedol ho ako príklad pre jeho krajinu. „Pre nás je to cestná mapa,“ podotkol Kličko.

Slovensko nie je nepriateľom

Vallo vyjadril ukrajinskému kolegovi podporu a zdôraznil, že Ukrajina má na Slovensku priateľov. Kličko podľa neho ukazuje okrem iného aj to, že chodiť bezpečne po uliciach alebo sa pozerať na deti hrajúce sa v parku nie je samozrejmosť. Označil ho za komunálny vzor. „O Ukrajine musíme stále hovoriť, aj o vojne, ktorá sa nemá stať. Treba o nej počúvať od ľudí, ktorí sú ňou priamo zasiahnutí,“ zdôrazni Vallo.



Diskusia s Kličkom bola aj o tom, ako zachraňovať ľudské životy. Bratislava by podľa Valla mala už čoskoro poslať napríklad do Kyjeva 25 autobusov. Pomoc však podľa neho môže byť aj vo forme know-how, expertov či strategickej pomoci pri povojnovej obnove Kyjeva. Kličko sa zároveň podpísal do pamätnej knihy Bratislavy. Kyjev je partnerským mestom Bratislavy i členom Paktu slobodných miest.