Lacný poľský supermarket Biedronka mieri na Slovensko. Takýto plat ponúka zamestnancom, zverejnil prvý inzerát

Reťazec môže na Slovensku konkurovať známym supermarketom ako Lidl, Tesco či Kaufland.

Známy poľský diskont Biedronka podľa všetkého naozaj mieri na Slovensko. Vedenie spoločnosti už hľadá do centrály vo Varšave slovensky hovoriacich ľudí, ktorí by mali pracovať na rozšírení na slovenský trh.

Reťazec na Facebooku zverejnil inzerát, v ktorom momentálne ponúka prácu v centrále vo Varšave. Prípadní uchádzači musia ovládať slovenský a anglický jazyk.

Diskont záujemcom ponúka plat od 1 200 do 2 500 eur, pričom výška platu sa bude ďalej odvíjať od skúseností a pozície. Vedenie Biedronky sa však uchádzačov rovno pýta na to, či by boli ochotní presťahovať sa do poľského hlavného mesta.

Biedronka bude konkurovať populárnym reťazcom na Slovensku

Poľská sieť supermarketov Biedronka môže na Slovensku zvýšiť konkurenciu iným populárnym reťazcom ako Lidl, Tesco či Kaufland. Zatiaľ nie je jasné, či u nás bude pôsobiť pod svojím originálnym názvom Biedronka alebo bude využívať slovenský preklad Lienka.

Biedronka je momentálne jedným z najpopulárnejších poľských reťazcov. U našich susedov má 3 300 predajní so 70-tisíc zamestnancami.