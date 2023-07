Johnny Depp údajne skolaboval v hoteli pred koncertom Hollywood Vampires v Budapešti. Koncert museli zrušiť

Kapela Hollywood Vampires, v ktorej hrá aj Johnny Depp, musela 18. júla nečakane a na poslednú chvíľu zrušiť koncert v budapeštianskej Papp László Šport Arene, a to údajne pre Deppov stav.

Dôvodom zrušenia koncertu kapely Hollywood Vampires v Budapešti bol nakoniec pravdepodobne Johnny Depp. Herec údajne vo svojej hotelovej izbe v hlavnom meste Maďarska upadol do bezvedomia a museli mu privolať lekára.





Kapela, ktorú tvoria Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry a Tommy Henriksen, oznámila, že koncert ruší „pre nepredvídateľné okolnosti“. Informáciu kapela uviedla krátko pred začiatkom koncertu na svojom Instagrame. Vo vyjadrení skupina takisto napísala, že si cení všetkých fanúšikov, ktorí prišli zblízka aj z diaľky, aby ich videli vystupovať, a je im to ľúto.

Zdroj: Instagram / @hollywoodvampires

„Všetko bolo pripravené, scéna bola pripravená, backstage bol pripravený. Ani mi nenapadlo, že by mohol byť problém, zvlášť keď členovia kapely urobili zvukovku, ktorá bola naplánovaná na popoludnie. Nikto už nepremýšľal o tom, že by sa Johnny Depp nezúčastnil, mikrofón mu pripravil zamestnanec, ale to nie je u takých hviezd nič neobvyklé,“ povedal nemenovaný zdroj maďarskému serveru Blikk.

Nie je to prvýkrát

Nedávno pred zrušeným koncertom v Budapešti sa herec pri turné potýkal s „bolestivým“ zranením členka a videli ho, ako pri chôdzi používa barle. Niekoľko lekárov mu odporučilo nevykonávať fyzickú aktivitu a necestovať. Kapela teda zrušila aj koncerty v rámci americkej časti turné.

Zdravotné problémy však vyvolali debatu týkajúcu sa jeho problémov s alkoholom a so závislosťami. Depp má diagnostikovanú depresívnu poruchu a chronické užívanie návykových látok. Kapela po zrušenom koncerte v Maďarsku zrušila aj koncert na Slovensku v Banskej Bystrici.



Podľa Hollywood Vampires však bol tentoraz dôvod iný. „Po príchode do areálu na Slovensku, kde sa pripravovalo dnešné vystúpenie, sa rýchlo ukázalo, že konštrukcia na mieste koncertu nebola dokončená, a teda nebezpečná pre kapelu a širokú verejnosť,“ uviedla skupina na sociálnej sieti. Organizátori sa následne voči tvrdeniu ohradili a zverejnili na Facebooku bezpečnostný posudok, ktorý vykonal statik.