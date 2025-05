Spojené štáty americké zvažujú zníženie počtu svojich vojakov v Európe. Expert varuje, že Európa dnes nemá dostatočné kapacity na samostatnú obranu.

Spojené štáty americké zvažujú obmedzenie svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Podľa experta Johna Deniho z US Army War College by takýto krok mohol oslabiť schopnosť kontinentu brániť sa v prípade ruskej agresie a vyslal by nesprávny signál Moskve, píše denník Pravda.

Diskusie o redukcii amerických jednotiek by sa mali naplno rozbehnúť po júnovom summite NATO v Haagu. Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker uviedol, že Washington sa už viac ako tri desaťročia usiluje o zníženie vojenskej prítomnosti v Európe. „Stane sa to – a stane sa to teraz,“ povedal.

V súčasnosti sa v Európe nachádza približne 100-tisíc príslušníkov amerických ozbrojených síl. Podľa Johna Deniho, ktorý osem rokov pôsobil ako poradca amerických vojenských veliteľov v Európe, je prípadné stiahnutie vojakov takmer isté. V rozhovore pre denník Pravda však zdôraznil, že ide o veľmi zlý nápad.

Kapacity Európy sú podľa experta nedostatočné

Deni tvrdí, že európske krajiny nie sú pripravené čeliť rozsiahlemu konfliktu bez pomoci USA. „Európanom v súčasnosti chýbajú spôsobilosti na rozsiahle bojové operácie – vrátane systémov na ničenie vzdialených cieľov, protivzdušnej obrany či prieskumných technológií,“ uviedol.

Spojené štáty podľa neho zvažujú presun zodpovednosti za konvenčnú obranu na samotné európske krajiny. Tento postoj prezentoval aj minister obrany Pete Hegseth, ktorý zároveň ubezpečil, že USA neplánujú vystúpiť z NATO.

Odborník varuje, že predčasný odchod by podkopal obranné schopnosti aliancie a mohol by povzbudiť Rusko k ďalším agresívnym krokom. „Z dlhodobého hľadiska sa môže stať, že ak sa teraz stiahneme, bude nás to stáť viac, ako keby sme zostali,“ dodal.

Podľa Deniho je stabilita Európy v záujme USA a Washington by mal aj naďalej plniť líderskú rolu v rámci NATO. Upozornil však, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa vníma Európsku úniu ako konkurenta a nie ako spojenca, čo môže ovplyvniť ďalší vývoj transatlantických vzťahov.

