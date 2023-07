Maliar v skalickej nemocnici ukradol počítač za vyše 20-tisíc eur. Polícia ho chytila do pár hodín

Okresný súd v Skalici ho odsúdil s podmienkou na tri roky.

Televízia TA3 informovala o bizarnom prípade muža, ktorý ukradol počítač za vyše 20-tisíc eur v skalickej nemocnici. Ukázalo sa totiž, že páchateľ pracoval ako brigádnik v externej firme na maliarske práce.



Usvedčil ho záznam z kamier vo Fakultnej nemocnici AGEL. „Počas maľovania pracoviska magnetickej rezonancie si dotyčný všimol počítač pod pracovným stolom. Priniesol si papierovú krabicu a počítač s príslušenstvom dal do nej,“ priblížila krádež hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

„Potom sa nenápadne vytratil z pracoviska a počítač vyniesol z nemocnice. Zachytila ho pri tom bezpečnostná kamera,“ dodala. Policajti prešli zoznam najatých maliarov a následne vytypovali podozrivú osobu.

Muža chytili vraj do pár hodín, kriminalistom sa nakoniec ku všetkému priznal. Ukradnutú techniku sa snažil predať, no neúspešne. Polícia nakoniec počítač vrátila do nemocnice.