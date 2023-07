AKTUÁLNE: Na chate pri Prievidzi vybuchol plynový sporák. V čase explózie boli v dome ľudia

K miestu smerovali dva záchranné vrtuľníky.

Na chate v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza malo dôjsť v utorok ráno k výbuchu plynu. Zranilo sa deväť osôb. Na mieste zasahovali hasiči i záchranári. Pre TASR to potvrdil hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Výbuch plynu v objekte hasičom nahlásili po 8.30 h. „Objekt je dvojpodlažný a s rozmermi šesť krát desať metrov. Polovica chaty by mala byť zrútená. Na mieste udalosti sa nachádzalo 13 osôb, traja dospelí a desať detí,“ uviedol Petrík. Počet zranených sa podľa neho postupne upravoval, malo by ísť o deväť zranených. Rozsah zranení Petrík nevedel upresniť.



Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) na miesto vyslalo pozemných aj leteckých záchranárov. „Záchranárske tímy ošetrili spolu deväť zranených - dvoch dospelých a sedem detí. Dospelí utrpeli ľahšie až stredne ťažké poranenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa OS ZZS Alena Krčová. Detaily k zdravotnému stavu detí vzhľadom na ich vek uviesť podľa svojich slov nemôže. „Po ošetrení boli všetci prevezení do nemocníc v Banskej Bystrici, Bratislave, Bojniciach, Topoľčanoch a Trenčíne,“ ozrejmila.

Na mieste bolo deväť zranených



K výbuchu na horskej chate vyslali dva záchranárske vrtuľníky z Banskej Bystrice a Bratislavy. Ako prvý vzlietol vrtuľník z Banskej Bystrice. „Keďže zranení sa nachádzali na mieste, kde nebolo možné pristáť, lekár bol spustený k miestu nehody na lane pomocou palubného navijaka. Na mieste sa nachádzalo deväť zranených, ktorí už boli v starostlivosti pozemných záchranárov,“ priblížila Zuzana Turočeková z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air - Transport Europe.



Lekár si podľa nej do svojej starostlivosti prevzal najťažšie zranenú osobu, 11-ročné dievča českej národnosti, ktoré utrpelo poranenia tváre. Po ošetrení a preložení na palubu vrtuľníka bolo dievča v stabilizovanom stave pri vedomí previezli do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. „Medzičasom smeroval na miesto udalosti druhý vrtuľník zo strediska Bratislava. Jeho posádka po prílete ošetrila 45-ročnú ženu českej národnosti s poranením hornej končatiny a viacerými povrchovými zraneniami. V stabilizovanom stave bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici,“ doplnila Turočeková.

Po výbuchu je k dispozícii aj detský psychológ



V nemocnici v Bojniciach prijali päť pacientov, jedného dospelého a štyri deti, žiaden z nich zrejme nebude potrebovať hospitalizáciu, potvrdil pre TASR riaditeľ nemocnice Peter Glatz. Nemocnica zavolala ako podporu detského psychológa.



Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Trenčína s piatimi kusmi techniky, ako i dobrovoľní hasiči s jedným kusom techniky. Na mieste pomáhali zdravotní záchranári a leteckí záchranári s dvoma vrtuľníkmi, dodal Petrík.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že na mieste došlo k výbuchu plynového sporáku, ktorý bol napojený na plynovú bombu. Udalosť sa podľa nej stala na chate v horolezeckom tábore. „Policajti sú na mieste a dokumentujú miesto činu. Bližšie informácie poskytneme neskôr,“ uviedli.