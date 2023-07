Severokórejskú diktatúru navštívil ruský minister obrany Šojgu. Prezradili, o akých témach sa rozprávali s Kim Čong-unom

Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa v severokórejskej metropole Pchjongjang stretol s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Zhovárali sa údajne o otázkach regionálnej, národnej i medzinárodnej obrany a bezpečnosti. Návšteva sa konala v súvislosti s oslavami 70. výročia podpísania prímeria, ktoré ukončilo kórejskú vojnu.

Šojgu Kim Čong-unovi v rámci rozhovoru odovzdal aj list podpísaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rusko totiž patrí k hŕstke krajín, ktoré s KĽDR i naďalej udržiavajú priateľské vzťahy. Šéf ruského rezortu obrany sa tak zároveň stal prvým oficiálnym zahraničným hosťom Kim Čong-una od začiatku pandémie koronavírusu.

Miestna tlačová agentúra KCNA tvrdí, že toto stretnutie bolo „mimoriadne významné najmä z hľadiska ďalšieho rozvoja strategických vzťahov medzi Ruskom a KĽDR v súlade s požiadavkami nového storočia“.



Severokórejský vodca vzal ruského ministra obrany aj na prehliadku najnovšieho zbrojného arzenálu KĽDR a informoval ho aj o plánoch na rozšírenie vojenských kapacít Severnej Kórey.

Pri príležitosti osláv ukončenia vojny pricestovala do Pchjongjangu aj čínska delegácia.



Súčasťou osláv v KĽDR by mala byť aj vojenská prehliadka v hlavnom meste. Štátne médiá však konanie takejto udalosti nepotvrdili.

On July 26, Kim Jong-un, together with Russian Defense Minister Sergei Shoigu and members of the Russian military delegation, visited an arms exhibition.



