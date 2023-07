Pri Komárne došlo k brutálnej vražde. Opitý páchateľ dobodal muža v bezvedomí, potom ho polial naftou

Policajti o tom informovali prostredníctvom sociálnej siete.

V okrese Komárno v obci Dedina Mládeže došlo v pondelok 24. júla v nočných hodinách k brutálnej vražde. Opitý 47-ročný páchateľ počas hádky dobil 46-ročného muža do bezvedomia, následne ho pobodal nožom a polial naftou, informuje polícia na sociálnej sieti.

„47-ročný páchateľ po slovnej potýčke údermi rukami do hlavy napadol 46-ročného poškodeného, ktorý upadol do bezvedomia. Páchateľ ho následne vtiahol do priehlbiny v trávnatom poraste vo dvore bývalého pohostinstva a predajne potravín, kde ho ešte opakovane bodal nožom, následne ho zahrnul zeminou a polial naftou,“ priblížili policajti.

Páchateľa odhalili do niekoľkých hodín od nahlásenia

Nezvestného 46-ročného muža nahlásila na polícii jeho matka v stredu 26. júla. Vyšetrovateľom z Obvodného oddelenia PZ v Kolárove a kriminalistom z Komárna sa v priebehu niekoľkých hodín podarilo vypátrať páchateľa a telo nebohého muža.

„Prípad si prevzala krajská kriminálna polícia, kde vyšetrovateľka PZ vzniesla obvinenie 47-ročnému mužovi pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby,“ uzavreli muži zákona.