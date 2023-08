Rodina si po dovolenke v Chorvátsku vybalila z batožiny 7-centimetrového škorpióna. Rozhodli, čo s ním spravia

Škorpióny môžeš nájsť na pobreží Jadranského mora. Druhy, ktoré žijú v Chorvátsku, nie sú život ohrozujúce.

Rakúskych dovolenkárov čakalo pri vybaľovaní batožiny po dovolenke v Chorvátsku nečakané prekvapenie. Štvorčlenná rodina z Dolného Rakúska vybalila z cestovnej tašky jedného z dieťaťa sedem centimetrov dlhého škorpióna, informuje portál Heute. Matka po incidente nepanikárila a najskôr odviedla deti do bezpečia. Následne nepozvaného hosťa uložila do vane.

Rodina po prekvapivom náleze kontaktovala Združenie na ochranu zvierat, kde jej odporučili, aby škorpióna uložili do škatule s otvormi. Podľa portálu Heute majú škorpióna prepraviť do rodnej krajiny. Do Chorvátska ho tak odvezie rodinná kamarátka, ktorá sa chystá na dovolenku.

Podľa portálu Royal Croatian Tours môžeš škorpióny nájsť na pobreží Jadranského mora. Druhy, ktoré žijú v Chorvátsku, nie sú život ohrozujúce.