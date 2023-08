Odštartovala nová kampaň „Nerozhoduj za mňa“. Refresher a TV Markíza chcú podporiť účasť mladých ľudí vo voľbách

Kampaň začína od 1. augusta a trvať bude do 30. septembra.

Televízia Markíza a Refresher spúšťajú pred septembrovými voľbami spoločnú kampaň na podporu účasti mladých ľudí vo voľbách. Kampaň začína 1. augusta 2023 a jej ústredný slogan je „Nerozhoduj za mňa“.

Cieľovou skupinou sú najmladší voliči vo veku od 18 do 25 rokov a Slováci žijúci v zahraničí. Kampaň bude prebiehať od 1. augusta do 30. septembra, a to najmä na sociálnych sieťach, no aj na weboch Markízy.





Súčasťou kampane budú rôzne edukatívne príspevky na sociálnych sieťach, vyjadrenia influencerov či rôzne reportáže a infografiky na najpoužívanejších platformách ako Facebook, Instagram, Youtube a Tiktok. Práve na Tiktoku spustila TV Markíza nový spravodajský účet s názvom news.markiza.

Kampaň odštartuje už dnes

Kampaň dnes odštartuje televíznym spotom, v ktorom si zahrajú mladí herci a sprievodnú pesničku narapoval hudobník The Curly Simon. Jej hlavným odkazom bude myšlienka, čo sa stane s hlasom voliča, ktorý nepôjde voliť.