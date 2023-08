Nad Európu sa presúva nebezpečný orkán XAN: Predpovede meteorológov naznačujú, ktoré oblasti zasiahne najviac

Zasiahne aj Slovensko?

Európou sa už aktuálne presúva orkán XAN. Najmä krajiny strednej a západnej Európy sa preto musia pripraviť na silné dažde a búrky, uvádza portál weather.com. Orkán by mal prejsť aj neďalekými krajinami, ako sú Nemecko, Belgicko či susedné Česko. V týchto častiach bude už nárazový vietor oslabený. Priame dopady orkánu XAN by Slovensko zasiahnuť nemali.

Napriek tomu však v našej krajine môžeme očakávať výrazný úhrn zrážok do 100 mm. Najväčšie dažde prídu na Slovensko v priebehu soboty, a to najmä vo východných častiach krajiny. Pripraviť sa treba aj na potenciálne povodne.

Veterné a daždivé počasie by malo na Slovensku vydržať celý víkend až do pondelka, keď sa začne pomaly vyčasovať. Od utorka by už malo dažde nahradiť slnečné počasie a teploty sa začnú postupne zvyšovať nad 22 °C.