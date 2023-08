8-ročný chlapec sa chcel stať Spider-Manom. Dal sa pohrýzť čiernou vdovou

Namiesto toho skončil v nemocnici.

Portál Newsweek informoval o prípade osemročného chlapca z Bolívie, ktorý sa úmyselne dal pohryznúť pavúkom. Urobil to z bizarného dôvodu, chcel sa totiž stať Spider-Manom. K incidentu došlo v meste Vichuloma.



Chlapca pohrýzla čierna vdova známa aj ako snovačka jedovatá alebo snovačka americká, prípadne malmiňata zlovestná. Ako je už z názvu jasné, ide o veľmi jedovatého pavúka z čeľade snovačkovité a kozmopolitného rodu Latrodectus, pôvodom zo Severnej a Strednej Ameriky.



Jed týchto pavúkov obsahuje neurotoxín známy ako alfa-latrotoxín. To ovplyvňuje nervový systém a môže spôsobiť príznaky, ako je bolesť, začervenanie a opuch okolo miesta uhryznutia, kŕče v bruchu, nevoľnosť a vracanie, tras a potenie.



Chlapec sa pavúkom dal dobrovoľne pohrýzť a dokonca si ho vzal aj domov v pohári. Neskôr mu prišlo nevoľno a začal pociťovať bolesť svalov. Keď lekári zistili, čo sa mu stalo, ošetrili ho protijedom a jeho stav sa stabilizoval približne do pol hodiny.



V nemocnici priznal, že chcel byť superhrdinom, čo lekárov prekvapilo a zároveň vydesilo. Komiksová postava Spider-Mana alias Petra Parkera totiž nadobudla nadľudské schopnosti po uhryznutí rádioaktívnym pavúkom.