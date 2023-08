Playboy vyšiel na Ukrajine prvýkrát od začiatku invázie. Na titulke je žena, ktorá prišla počas bojov o oko

Prvýkrát od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vyšlo tlačené vydanie časopisu Playboy. Na obálke je symbolicky modelka a televízna moderátorka Iryna Bilocerkovecová, ktorá bola v prvých dňoch vojny v Kyjevskej oblasti ťažko zranená a prišla o oko.

„Lekári na Ukrajine povedali, že pravdepodobne zomriem. Ale ja som s nimi nesúhlasila," hovorí dnes Bilocerkovecová, ktorú niekoľkokrát operovali v Berlíne. „Nešlo o to, aby som zostala krásna. Otázka znela, či budem žiť, alebo nie," uvádza.

🧵 First Playboy issue printed since Russia invaded Ukraine last year: "Doctors said I was probably going to die, I didn’t agree.’

Iryna Bilotserkovets survived a Russian assassination attempt just 3 days after the invasion began when bullets rained on her car with her 3 children pic.twitter.com/aS1XRjxIbA