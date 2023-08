NOVÝ PRIESKUM: Smer by suverénne vyhral voľby s 23 %, Hlas sa rýchlo prepadáva. V parlamente by sme mali 7 strán

Robert Fico so Smerom dominuje v novom prieskume.

Jednoznačným víťazom parlamentných volieb by sa podľa agentúry NMS Market Research pre denník SME stala strana Smer s 23,3 percenta hlasov. Pred rastúcim Progresívnym Slovenskom s rovnými 17 percentami má stále výrazný náskok.

V prvej trojici strán sa naďalej drží Hlas. Stranu Petra Pellegriniho by volilo 11,5 percenta voličov. Štvrté miesto by so ziskom 7,5 percenta hlasov obsadila Republika. Na hranici zvoliteľnosti sa pohybujú strany OĽaNO so 6,3 percenta, ktorému však na vstup do parlamentu treba prekonať hranicu 7 percent pre koalície, SNS so 6 percentami, Sme rodina s 5,6 percenta a KDH s 5 percentami.

Saska by skončila tesne pred bránami parlamentu. Podľa prieskumu by jej aktuálne dalo hlas iba 4,5 percenta voličov. Do parlamentu by sa nedostala ani Aliancia s dôverou 3 percent voličov a ĽSNS so ziskom 2,8 percenta. Demokratom expremiéra Eduarda Hegera by hlas odovzdalo iba 2,6 percenta voličov.

Agentúra sa na volebné preferencie pýtala 1 416 respondentov v čase od 1. do 7. augusta 2023.