Keby prišli Rusi, Danko by najskôr bojoval s „hlúpymi Slovákmi“, ktorí nás do konfliktu zatiahli. Šéf SNS zaskočil novým výrokom

Andrej Danko je známy svojimi prorusky orientovanými výrokmi aj odmietavým postojom k akejkoľvek pomoci Ukrajine.

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko v rozhovore pre konzervatívny denník Postoj zaskočil verejnosť svojím výrokom o vojne na Ukrajine.

Na otázku, či by išiel brániť Slovensko, keby boli na slovensko-ukrajinskej hranici jednotky ruskej armády, odpovedal tak, že by najskôr bojoval proti slovenským politikom, ktorí našu krajinu do konfliktu s Ruskom zatiahli.

Danko však v rozhovore tvrdí, že Slovensko bude vždy brániť. „Mám národnú hrdosť, ale keby nás do konfliktu s Rusmi vtiahli idioti na čele tohto štátu, nedajbože ľudia ako generál Macko, tak by som najskôr bojoval s tými hlúpymi Slovákmi, ktorí nás do toho dostali,“ dodal vzápätí bývalý predseda Národnej rady SR.

Veľmi rýchly mier

Danko je známy svojimi prorusky orientovanými výrokmi aj odmietavým postojom k akejkoľvek pomoci Ukrajine. Pri otázke o obrane vlastnej krajiny skonštatoval, že by „sa snažil veľmi rýchlo uzavrieť mier“. Podľa jeho odpovede by sa však primárne snažil bojovať s politikmi opačného názoru ako s obranou krajiny.

Predseda SNS dnes napriek vývoju vojny na Ukrajine Rusko vníma ako vojenskú veľmoc.„Nikto si hádam nemyslí, že nejaká Ukrajina s haraburdami vytlačí Rusov z pozícií, ktoré obsadili. Všetci, čo hovorili, že očkovanie je sloboda, dnes hovoria, že Ukrajine treba pomáhať. A dnes vám nepovedia prepáč, majú len hysterickú jednu pravdu. Poučme sa z toho,“ vyhlásil.