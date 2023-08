Počas víkendu bude diaľnica D2 v smere Bratislava – Viedeň čiastočne uzavretá. Vodičov čakajú komplikácie

Národná diaľničná spoločnosť žiada vodičov o dodržiavanie predpisov.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 a jej súčastí v úseku križovatky Jarovce v smere Bratislava – Viedeň. Dôvodom je odfrézovanie pôvodnej vozovky a následné kladenie novej asfaltovej vrstvy. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Obmedzenie platí od piatka 18. augusta od 20.00 h do pondelka 21. augusta do 6.00 h. Následne by mala byť diaľnica čiastočne uzavretá od 25. augusta od 20.00 h do 30. augusta do 6.00 h. Práce sa budú vykonávať etapovito po jazdných pruhoch. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vetvy križovatky.

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. „Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne,“ dodala hovorkyňa.