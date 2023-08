V obci Trenčianskeho kraja sa prechádzali tri medvede. Domáci reagujú rázne

Tri jedince sa prechádzali pri hlavnej ceste v obci.

Tri medvede odfotila obyvateľka obce Kľačno v okrese Prievidza. Jedince sa prechádzali v strede dediny. Za obcou už tento rok niekoľkokrát zahliadli medvedicu aj s mladými. Obyvatelia dediny sa na sociálnych sieťach sťažovali, že sa mnohokrát boja ísť na ulicu či do blízkeho lesa.

„Oni nie sú na prechádzke po ceste, oni si vyberajú, do ktorého dvora vojdú, kde ešte niečo je na zožratie. Džungľa na slovenský spôsob,“ napísal jeden z komentujúcich pod príspevkom na Facebooku.

Podľa mnohých však medvede v Kľačne nie sú novinkou. V okrese Prievidza sa medvede toto leto vyskytujú často. „Presne som to hovorila, že to bude behať po dedine jak mačky... nech sa páči, už je to tu,“ napísala ďalšia komentujúca.