NOVÝ PRIESKUM: Rozdiel medzi PS a Smerom sa zmenšil, jedna strana prekvapila

Zostaviť vládu by bolo po septembrových voľbách zložité.

V najnovšom prieskume Ipsosu pre Denník N sa pozície na stupňoch víťazov nemenia. Najviac z 1003 opýtaných by volilo stranu Smer, druhé miesto patrí Progresívnemu Slovensku a na treťom mieste je Hlas Petra Pellegrinino.

Na základe prieskumu by sa do parlamentu dostalo deväť strán a zložiť akúkoľvek koalíciu by bolo podľa rozloženia síl mimoriadne ťažké. Podľa prieskumu uskutočneného medzi 10. a 14. augustom by sa do NR SR dostali aj poslanci z Republiky, koalície OĽaNO, Kresťanskej únie a strany Za ľudí, ale aj z KDH, SaS, Sme rodina a SNS.

Pod hranicou zvoliteľnosti zostali Aliancia, ĽSNS a Demokrati, ktorí od posledného merania narástli o takmer 1 percento. Kandidátka Modrých a Mosta-Híd by dosiahla 1,4 percenta hlasov, Maďarské fórum spojené so stranami ODS a Rómskou koalíciou by volilo 0,7 percenta voličov.