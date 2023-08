Dôchodkový vek sa od januára znova mení. Pozri sa, kedy budeš môcť odísť do penzie

Budúci rok očakávaj navýšenie o 2 mesiace.

V roku 2023 môžu občania odísť do dôchodku v 63 rokoch, no od januára 2024 sa dôchodkový vek navýši o 2 mesiace, informuje Finsider. Minuloročná dôchodková reforma totiž zrušila dôchodkový strop, ktorý bol stanovený na 64 rokov. Každoročné zmeny budú preto spojené so strednou dĺžkou života obyvateľov.

Ak by chcel v súčasnosti človek narodený 1. januára 1960 odísť do dôchodku, mohol by tak urobiť 1. januára 2023. Osoba narodená 1. januára 1961 by však mohla odísť až 1. marca 2024, a teda o 2 mesiace neskôr.

Skorší dôchodok môže tiež ovplyvniť počet detí. Jedno dieťa skráti dôchodkový vek o pol roka. Ak by osoba narodená 1. januára 1960, ktorá vychovala jedno dieťa, chcela odísť do dôchodku, mohla by tak urobiť už 1. júla 2022, a teda o pol roka skôr, než keby bola bezdetná. Skrátenie dôchodku je zákonom určené do maximálne 18 mesiacov – 3 deti. Prioritne sa skrátenie počíta ženám. Mužom v prípade úmrtia ženy a iných životných okolností.