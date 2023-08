Za pivo, zmrzlinu a pizzu dal turista v Chorvátsku iba desať eur. Chcel dokázať, že turistická krajina nie je všade predražená

Britský turista chcel dokázať, že v Chorvátsku sa dá lacno najesť.

Podľa novinára Paula Bradburyho Chorvátsko nie je také drahé, ako sa v mnohých médiách píše. Rozhodol sa ísť to otestovať a zamieril do reštaurácií, v ktorých môžu turisti očakávať veľmi prijateľné ceny, píše web Total Croatia.

Vybral sa do malého mesta Oroslavje, ktoré sa nachádza asi 30 minút autom z hlavného mesta Záhreb. Ceny boli v porovnaní s turistickými miestami nižšie. V miestnom bare Nera si dal pivo za 1,80 eura, čo je v mnohých prípadoch lacnejšie, ako na Slovensku.

V hotelovej reštaurácii sa reportér zastavil na zmrzlinu. Kopček za 1,20 eura bola podľa jeho slov najlacnejšia zmrzlina, akú si v lete v Chorvátsku dal. V porovnaní s turisticky navštevovanými miestami bola zmrzlina lacnejšia iba o 10 centov.

Zdroj: Google Maps

V reštaurácii Oro-Goro sa Bradbury zastavil na pizzu. Tá ho vyšla na deväť eur. Reštaurácia však ponúkala aj výhodnú akciu. V rámci nej si objednali dve plus jeden a tri malé pizze. Keď si to so spoločníkmi rozpočítal, porcia ho vyšla na šesť eur. V turistických destináciách sa cena za jednu porciu pohybuje v rozmedzí od 8 do 15 eur. Za zmrzlinu, pivo a pizzu Bradbury zaplatil iba 10 eur.