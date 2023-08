Nebezpečný sršeň, ktorý neváha zabíjať, sa vyskytuje čoraz bližšie k Slovensku. Do Európy sa dostal nezvyčajným spôsobom

Onedlho sa môže dostať až na územie Slovenska.

Čoraz viac štátov Európy bojuje s inváziou nebezpečného sršňa ázijského. Po výskyte na juhu Francúzska teraz prítomnosť sršňa pozorujú aj v Nemecku. Pre človeka je síce menej nebezpečný ako sršeň európsky, predstavuje však obrovské riziko pre populácie včiel.

Podľa verejnoprávnej televízie Bayerischer Rundfunk dokáže tento sršeň denne zožrať stovky včiel. Práve včela medonosná tvorí až 85 percent jedálnička sršňa ázijského.

Prvý výskyt v roku 2004

Pre vedúceho nemeckého ústavu pre včelárstvo Stefana Berga nie je výskyt sršňa v Nemecku vôbec prekvapením. „Ázijského sršňa Vespa velutina zaznamenali v južnom Francúzsku prvýkrát v roku 2004. Jediná kráľovná sa do krajiny pravdepodobne dostala s keramikou z Číny. Odtiaľ sa potom sršeň rozšíril do Talianska, Belgicka, Švajčiarska a do Veľkej Británie,“ uviedol.

Sršeň ázijský je aktívny len cez deň a napáda včely pri vchode do úľa. „Na rozdiel od nášho pôvodného sršňa je schopný zostať vo vzduchu ako vrtuľník,“ vysvetľuje členka Drážďanského zväzu včelárov Marion Loeper.

V prírode má sršeň ázijský málo nepriateľov a zabrániť jeho šíreniu je zložité. Najefektívnejšie je zničiť jeho hniezda, ktoré sú však vysoko v korunách stromov.