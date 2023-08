Milan Uhrík bol vraj členom Dzurindovej SDKÚ, tvrdí exminister Naď. Za stranu kandidoval v roku 2010 v komunálnych voľbách

Uhríkovo meno údajne figuruje v zozname členov mládežníckej organizácie Nová Generácia.

Milan Uhrík nebol iba aktívnym členom mládežníckej organizácie Nová Generácia, ale bol aj členom strany SDKÚ, ktorú v tom čase riadil Mikuláš Dzurinda, tvrdí v novom statuse bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Na Facebooku zverejnil zoznam členov organizácie Nová Generácia s Uhríkovým menom.

Naď vysvetľuje, že mládežnícka organizácia SDKÚ si vo svojom zozname členov viedla záznamy o tom, či je konkrétny človek zároveň členom politickej strany SDKÚ alebo nie.

„Je to zjavne výsek zo zoznamu členov Novej Generácie, kde je aj definované, či tento člen je alebo nie je aj členom strany SDKÚ. A čuduj sa svete, Milan Uhrík bol podľa tohto zoznamu aj členom strany SDKÚ!“ píše Naď v statuse. Originál dokumentu má podľa svojich slov k dispozícii.

„Tak ako to bolo, pán Uhrík, naozaj to boli iba ‚dve-tri stretnutia‘? Lebo to Vás teda rýchlo presvedčili, keď ste sa stali členom strany SDKÚ tak rýchlo,“ odkázal Naď šéfovi Republiky na Facebooku.

Uhrík za SDKÚ kandidoval do komunálnych volieb

Milan Uhrík údajne za stranu SDKÚ kandidoval v komunálnych voľbách v roku 2010. Uchádzal sa o post poslanca v obci Komjatice v Nitrianskom kraji. SDKÚ bola v tom čase stranou koalície Ivety Radičovej, píšu Aktuality.sk.

Milan Uhrík na členstvo v mládežníckej organizácii reagoval na svojej facebookovej stránke. Priznal, že do mládežníckej organizácie vstúpil preto, lebo v tom čase neexistovala žiadna „alternatíva“, na ktorú by sa mohol obrátiť.

„Bol rok 2010. Neexistovala žiadna alternatíva, žiadna Infovojna (ktorá vznikla až o 5 rokov neskôr), žiadny Slobodný vysielač, Hlavné správy, jednoducho nič,“ napísal.