Seriálového kamaráta Hannah Montany zatkli za krádež čipsov. Mitchel Musso má na krku viacero obvinení

Herec Mitchel Musso, ktorý si zahral najlepšieho kamaráta seriálovej Hannah Montany Olivera Okena, strávil noc vo väzení. Ako informuje portál NBC, predstaviteľa Olivera zatkli za krádež čipsov.

Policajtov v sobotu privolali do hotela v Rockwell v Texase. Keď Mussoa požiadali, aby za čipsy zaplatil, odmietol a začal im nadávať. Pravdepodobne bol pod vplyvom alkoholu. Herca napokon z väzenia prepustili na kauciu 1000 dolárov.

‘Hannah Montana’ star Mitchel Musso was arrested this weekend in Texas over public drunkenness, stealing a bag of chips and more, TMZ reports. pic.twitter.com/8JVX5U8tyN