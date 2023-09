Tohtoročná úroda hrozna bude nižšia o 40 %, kvalita však bude vysoká. Spôsobili to dažde a vysoké teploty

Menej skúsení vinohradníci začiatkom júla hlásili škody až do výšky 80 až 100 % úrody, povedala Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Tohtoročná úroda hrozna bude výrazne nižšia ako vlani, ale jeho kvalita by v prípade priaznivého počasia mohla byť vysoká. Uviedla to pre TASR Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Ročník 2023 však označila za jeden z najťažších za ostatných 40 rokov.



„Celkovo sa očakáva úroda za celé Slovensko nižšia o 40 %. Minuloročné sucho spôsobilo nižšiu násadu kvetov, a tak už na začiatku kampane sa úroda očakávala nižšia o 15 %,“ priblížila.



„Čo sa týka kvality, prvé skoré odrody naznačujú vysokú aromatickosť. Ak by nám priala jeseň, teda ak by bola suchá a dlhá na vyzretie hrozna, kvalita hrozna by mohla byť výnimočná,“ spresnila.



Zdôraznila, že daždivé obdobie tento rok práve počas kvitnutia v niektorých lokalitách Slovenska spôsobilo veľký tlak perenospóry. „Menej skúsení vinohradníci začiatkom júla hlásili škody v niektorých lokalitách (časť Pezinka, Hlohovec, Strekov) až do výšky 80 až 100 % úrody. Následné vysoké teploty spôsobili tlak múčnatky, ktorý skúsení vinohradníci zvládli bez väčších problémov,“ poznamenala.

Doplnila, že tohtoročný zber hrozna je posunutý asi o 6 dní neskôr, ako býva priemer. „Aj burčiaková sezóna sa začala 15. augusta iba veľmi pomaly, prvé väčšie zbery skorých odrôd sa začínali 17. až 21. augusta,“ dodala Kaňuchová Pátková.