V Slovenskom národnom divadle polícia zaistila takmer 300 zbraní. Podľa riaditeľa za to môže administratívna chyba

Polícia teraz prešetruje, či v divadle pri manipulácii so zbraňami dodržali všetky potrebné opatrenia.

Polícia v Slovenskom národnom divadle zaistila až 264 zbraní a začala trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Dôvodom bezpečnostného opatrenia bola podľa riaditeľa SND Mateja Drličku administratívna chyba, informuje denník Nový Čas.

Aj používanie replík zbraní podlieha zákonu a povinnosti zaevidovania, na ktorú zrejme v divadle zabudli. „Zamestnanec SND prišiel ohlásiť a zaevidovať zbrane na príslušné oddelenie v Bratislave, kde službukonajúci policajt zistil, že niektoré z nich vykazujú znaky rôznych kategórií. Vyšetrovateľ všetky tieto zaistené zbrane predložil na znalecké skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav PZ,“ uviedla hovorkyňa SND Jana Šimunková.

Administratívna chyba

Strelné zbrane sú na divadelných doskách časté rekvizity, rovnako ako vo filmoch. Vedenie divadla však zdôraznilo, že k ich používaniu pristupujú a vždy pristupovali maximálne zodpovedne.

„Ide o administratívny problém. Aj keď neboli správne zaregistrované, ich používanie v našich predstaveniach bolo bezpečné. Boli znefunkčnené a manipulovalo sa s nimi v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami. Svedčí o tom aj fakt, že v SND sa doteraz nestala ani jedna nehoda, ktorá by sa týkala zaobchádzania so zbraňami,“ ubezpečil Drlička.

Polícia zbrane zaistila ešte vo februári, aby ich podrobila znaleckému skúmaniu. V divadle už pracujú na vypracovaní novej smernice, ktorá by mala určiť jasné pravidlá a podmienky na nákup, používanie a manipuláciu s rekvizitami zbraní v inscenáciách.