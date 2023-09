Slovákov cez víkend uchvátil jedinečný samozber zemiakov, stáli len pár centov. Na poli pri Michalovciach sa stretli stovky ľudí

Organizátorkou netradičného samozberu bola farmárka Miriama Baňasová.

Stovky Slovákov tento víkend v Michalovciach prišli na nezvyčajný samozber, ktorý organizovala farmárka Miriama Baňasová. Záujemcovia si na jednom z polí mohli nazbierať zemiaky. Išlo o jediný tohtoročný samozber zemiakov, napriek tomu však slávil veľký úspech, informuje portál Pluska.

„Pre nás to bol krásny a nezabudnuteľný zážitok a pevne veríme, že aj pre Vás, že ste sa u nás cítili príjemne aj napriek tomu teplu. Snažili sme sa to zorganizovať čo najlepšie, predsa len, bolo to prvýkrát a nevedeli sme, čo máme čakať,“ uviedla Baňasová na sociálnej sieti.

Za kilogram zemiakov zaplatili len 40 centov

Samozber počas víkendu navštívili stovky nadšencov, ktorí si mohli zemiaky nazbierať v ľubovoľnom množstve. Plodinu pritom zo zeme nemuseli vykopávať motykami, vyoranie zabezpečila priamo organizátorka samozberu.

Na starosti to mal jej manžel, ktorý na traktore v priebehu dňa niekoľkokrát obehal pole. Za kilogram zemiakov si pri odchode z poľa návštevníci zaplatili len 40 centov.

Baňásová sa pre netradičný samozber rozhodla na základe odporúčaní českých kolegov. U našich susedov je totiž samozber zemiakov bežný, v Michalovciach však išlo o úplnú novinku.