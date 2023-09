Slovákov prepraví z Česka na voľby špeciálny vlak zadarmo. Stačí absolvovať jednoduchú registráciu

Vlak bude stáť na stanici v Prahe a v Brne.

Mladí proti fašizmu v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovenska (ZSSK) pripravili špeciálny volebný vlak, ktorý prejde trasu z Prahy cez Brno až do Bratislavy. Prepraviť by mal Slovákov, ktorí žijú v Česku a chystajú sa voliť v predčasných parlamentných voľbách. Vlak bude odchádzať zo stanice v Prahe 29. septembra a lístok naň bude zadarmo.

„Nestrať svoj hlas. Poď s nami voliť zadarmo volebným vlakom, ktorý vyrazí v piatok 29. septembra z Prahy aj Brna a dovezie ťa domov na Slovensko,“ informuje v príspevku Marek Mach, zakladateľ profilu Mladí proti fašizmu.

Železničná spoločnosť plánuje prepraviť z Česka až 1 400 ľudí. „Keďže sú to väčšinou študenti, ktorí môžu mať väčší problém zaplatiť za lístok, v prvých kolách registrácie budeme preferovať ich. Neskôr sa registrácia otvorí pre všetkých,“ informujú na webe.

Lístok na vlak si môžeš zaobstarať tu.