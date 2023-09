Kim Čong-un je v Rusku, prechádzal sa v továrni

Pred cestou sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Lídri asi dohadujú obchod so zbraňami.

Severokórejský vodca Kim Čong-un v piatok počas svojej cesty po ruskom Ďalekom východe navštívil leteckú továreň vyrábajúcu vojenské a civilné stroje v meste Komsomoľsk nad Amurom, ktoré je významným priemyselným centrom krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP. Vodca KĽDR pricestoval do Ruska v utorok.

Kim, ktorý iba zriedkakedy opúšťa svoju krajinu, pricestoval do mesta svojím obrneným vlakom dva dni po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na kozmodróme Vostočnyj nachádzajúcom sa neďaleko čínskych hraníc – na pozadí špekulácií, že sa lídri dohodnú na obchode so zbraňami.

Obchod so zbraňami je v rozpore s globálnymi sankciami

Tlačová agentúra RIA Novosti zverejnila zábery z príchodu Kimovho vlaku do mesta, kde mu pripravili červený koberec. Podľa tlačovej agentúry Interfax ho v meste privítali kvetmi, hudbou, tanečnou skupinou a slávnostnými bochníkmi chleba.

Návšteva leteckého závodu by mohla naznačovať, čo chce Kim získať od Ruska výmenou za pomoc pri vedení Putinovej vojny na Ukrajine, analyzuje tlačová agentúra AP. Jeho návšteva prichádza v čase, keď americkí predstavitelia a experti tvrdia, že Moskva má záujem o nákup severokórejskej munície, ktorú by použila v konflikte na Ukrajine. Išlo by o obchod so zbraňami, ktorý je v rozpore s globálnymi sankciami.

Washington varoval, že samit Kima a Putina by mohol viesť k dohode, na základe ktorej by Severná Kórea dodávala Moskve muníciu. V Južnej Kórei zasa panujú obavy, že KĽDR ako náhradu dostane od Ruska pokročilé zbrojné technológie vrátane tých, ktoré súvisia s vojenskými špionážnymi družicami, čo by zvýšilo hrozbu, ktorú predstavuje Kimov vojenský jadrový program.

Severokórejský vodca potom pôjde do Vladivostoku, kde si prezrie ruskú Tichomorskú flotilu, univerzitu a ďalšie zariadenia. Kimova návšteva potrvá ešte niekoľko dní, oznámil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez uvedenia ďalších podrobností.

Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA vo štvrtok oznámila, že aj Kim pozval Putina na návštevu Severnej Kórey. Peskov potvrdil, že Putin pozvanie Pchjongjangu prijal, a uviedol, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov by mal navštíviť Severnú Kóreu v októbri.