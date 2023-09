NOVÝ PRIESKUM AKO: Republika padla, Smer by stále vyhral voľby, ale PS ich dobieha

​​Agentúra robila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch 5. – 11. septembra 2023.

Keby boli voľby už tento víkend, vyhrala by strana Smer s 19,4 % hlasov, nasledovalo by Progresívne Slovensko s 18,2 % hlasov a Hlas-SD s 15,1 % a Saska so 7,4 % hlasov. Len tesne by sa do parlamentu dostala Koalícia OĽANO s presne 7 % hlasov. Viac ako 70 % opýtaných by šlo voliť a aj vedia, koho by volili, vyplýva zo septembrového prieskumu AKO pre Na hrane TV Joj.

Do parlamentu by sa tiež dostali strany SNS a KDH s rovnakým ziskom 6 % hlasov, a hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj Sme rodina a Republika.

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 32 kresiel, Progresívne Slovensko 31 a Hlas-SD 25. S 12 poslancami by v NR SR bola koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia, rovnako tak strana SaS. KDH a SNS by získali zhodne po desať mandátov, Sme rodina a Republika zas deväť mandátov.

Pred bránami NR SR by zostali strany Aliancia (2,9 percenta) a Modrí, Most-Híd (1,4 percenta). Potrebných päť percent by nezískali ani zoskupenie strán Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska, Za regióny či Spravodlivosť (0,3 percenta), SDKÚ-DS (tiež 0,3 percenta) a Kotlebovci – ĽSNS (0,6 percenta).

Do parlamentu by sa nedostali ani My Slovensko, Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota, ktoré by získali zhodne po 0,3 percenta. Nula percent by získali Spoločne občania Slovenska, Vlastenecký blok, Slovenské Hnutie Obrody a Karma a mierne si polepšili Pirátska strana – Slovensko a Princíp, ktorí by získali 0,1 percenta hlasov.