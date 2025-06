Taxikár navýšil sumu niekoľkonásobne.

Na sociálnych sieťach sa šíri príbeh mladého športovca z Nitry, ktorý sa po meškaní autobusu rozhodol pre taxík z Autobusovej stanice Nivy do Dúbravky. Už pred nástupom sa informoval, či mu bude stačiť 20 eur, ale vodič len pokrčil plecami a uistil ho, že kartou sa dá doplatiť. Nakoniec si taxikár vypýtal až 82 eur za 19 minút jazdy. Na sociálnej sieti zverejnili aj fotku bločku.

Zdroj: Facebook / Bolt. Slovensko

Rodičia chlapca kontaktovali taxikára, no ten ich úplne odbil. Tvrdí, že bežne jazdí za 7 eur na kilometer s nástupným poplatkom 10 eur, a ak sa im to nepáči, nech to dajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Rodičia už podnet zaslali. Mnohí ľudia v komentároch porovnávajú cenu s Boltom, kde by jazda stála okolo 7 eur.

Anketa: Dal by si toľko za taxi? Nie Áno Nie 95 % Áno 5 %