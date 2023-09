PRIESKUM FOCUSU: Smer padol, no voľby by aj tak vyhral, PS si drží druhé miesto. Sme rodina by sa do parlamentu nedostala

Prieskum sa realizoval od 6. do 13. septembra na vzorke 1 001 respondentov.

Voľby by vyhral Smer s 18,9 % hlasov, nasledovalo by Progresívne Slovensko so 16,5 % hlasov a Hlas so 14,6 % hlasov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo. Päťpercentnú hranicu prekonali aj strany Republika (8 %) a SNS (6,4 %). Len tesne by sa do parlamentu dostala aj strana SaS.

Koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by sa do parlamentu nedostala. Získala by 6,3 %, na postup však potrebuje aspoň sedem percent. Pod hranicou piatich percent potrebných na vstup do parlamentu sa ocitla strana Borisa Kollára Sme rodina (4,9 %).

Podľa prieskumov sa v mesiacoch február až september 2023 darí práve PS, ktoré poskočilo z 11 % na 16,5 %. Hlas v rovnakom období stráca priazeň voličov a z februárových 20,8 % klesol na aktuálnych 14,6 %. Smer si od februára polepšil a v posledných mesiacoch sa podľa prieskumov Focusu drží okolo dvadsiatich percent.

Zdroj: reprofoto TV Markíza

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 30. septembra. Klikni sem pre aktuálne informácie.