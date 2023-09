Blíži sa koniec superlacných leteniek. EÚ chce zaviesť minimálne ceny

Francúzsko možno klepne po prstoch nízkonákladovým spoločnostiam aj víkendovým turistom. Európskej únii chce navrhnúť rázne riešenie.

Superlacné letenky v Európe môžu byť minulosťou. Francúzsky minister dopravy Clément Beaune chce EÚ navrhnúť zavedenie tzv. politiky minimálnych cien letov, informuje portál Euronews.

Cieľom návrhu je zníženie uhlíkových emisií. Lety, ktoré sú lacnejšie ako lístok na vlak z Bratislavy do Košíc, rozhodne neprospievajú životnému prostrediu. So zvýšením leteniek súhlasí aj Jon Worth, zakladateľ kampane Trains for Europe. „Všetko, čo prinúti letecké spoločnosti platiť spravodlivý podiel na environmentálnych nákladoch, ktoré vytvárajú, je dobrá vec,“ uviedol.

Podľa francúzskeho ministra dopravy už viac nie je možné cestovať za 10 eur. V Európe chce „otvoriť diskusiu o spravodlivej sociálnej a environmentálnej cene letenky“. Zmena by klepla po prstoch nízkonákladovým spoločnostiam aj víkendovým turistom.

Pred pár mesiacmi už Francúzsko zakázalo niektoré vnútroštátne letecké linky, ktoré bolo možné nahradiť vlakovým spojením. Obyvateľov chcú týmito krokmi motivovať k tomu, aby si vyberali ekologickejšie možnosti cestovania. Aká by bola minimálna cena leteniek v praxi, zatiaľ známe nie je.