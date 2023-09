Dovolenkári v Chorvátsku sa kúpali vo výkaloch. Priamo do zálivu ich vypúšťal hotel, ktorý obvinenia odmieta

Na internete sa objavilo video z chorvátskeho ostrova Brač, na ktorom jeden z miestnych hotelov vypúšťa výkaly do mora. Splašky vraj tečú do zátoky, v ktorej sa kúpu turisti.

Podľa chorvátskeho denníka Morski sa niektorí návštevníci zátoky Osibova sťažujú na zdravotné problémy spôsobené údajným vypúšťaním fekálií priamo do mora. Najviac kožných problémov zaznamenali u detí.



Na videu bolo vidieť, ako po skale steká nevábna tekutina a tečie priamo do mora.

„Hoteloví hostia sa kúpu doslova vo vlastných výkaloch. Osibova, krásna zátoka neďaleko obce Milna, zažíva ekocídu,“ citoval list anonymného autora videa.



Podľa neho tento stav trvá už dlho a nie je výsadou iba tohtoročného leta. „Jediný rozdiel je teraz v tom, že máme dôkazy, a celý príbeh je o to desivejší,“ dodal autor záznamu.



„Išli sme k lekárovi, a keď sme mu povedali, že sme sa tam kúpali, okamžite potvrdil, že práve tam sa chlapci nakazili,“ uviedla matka detí, ktorá bola na ostrove na rodinnej dovolenke.



„Deti sa kúpali v zátoke, ktorú sme považovali za oázu prírody. Malo by to byť čisté more. Že sa niečo takéto deje, je pre mňa neuveriteľné,“ dodala.



Dodávateľ vodohospodárskych služieb na mieste vykonal kontrolu pre podozrenie, že hotel odpadové vody vypúšťa priamo do mora.



„Inšpekcia na stene hotela zaznamenala vyústenie potrubia so stopami odpadových vôd. Vzhľadom na farbu a zápach existuje podozrenie na únik fekálnej vody,“ uviedli kontrolóri.



Vodárenská spoločnosť vyzvala hotel na okamžitú nápravu. V opačnom prípade bude odpojený od vodovodnej siete.

Vedenie hotela obvinenia odmieta. Najprv sa k záležitosti nechcelo vyjadriť, ale po zverejnení videa reagovalo vyhlásením, že za celú éru ich podnikania sa nič podobné nestalo.



„Naše podnikanie závisí od čistého zálivu a nikdy by sme neurobili nič, čo by ho ohrozilo. Čisté životné prostredie je našou prioritou a urobíme všetko pre to, aby sme odstránili akékoľvek pochybnosti. Ak laboratórne testy náhodou preukážu, že došlo ku kontaminácii, situáciu napravíme,“ uvádza sa vo vyhlásení vedenia hotela.

