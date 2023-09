VIDEO: V tlame 4-metrového aligátora na Floride našli časti ľudského tela

Úrady v meste Largo na Floride v piatok usmrtili 4-metrového aligátora, ktorý mal v tlame časti ľudského tela. V prípade aktuálne prebieha vyšetrovanie a zatiaľ nie je isté, či zviera človeka zabilo, alebo zomrel z iných príčin, uvádza The Guardian. Bližšie informácie odhalí až pitva.

Na zviera upozornil muž menom Jamarcus Bullard. Aby sa uistil, že ide o aligátora, hodil po ňom kameň. Incident si natočil na mobil a posunul úradom. Na mieste, kde aligátora našli, potápači objavili aj ďalšie ľudské pozostatky.

Útoky aligátorov so smrteľnými následkami sú podľa encyklopédie AZ Animals raritou. V USA aligátory za rok pri útokoch v priemere usmrtia 6 ľudí. Na Floride sa pritom vyskytuje viac ako 1 milión aligátorov.

Pinellas county deputies received calls of a dead Florida man floating around so their dive team went in and retrieved it.



They also discovered a 13 foot, 8½ inch long alligator chilling nearby.



Florida Fish and Wildlife came in, somehow got that giant bastard out of the… pic.twitter.com/DUEwkFYiue