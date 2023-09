PREHĽAD: Tieto samosprávy umožnia vodičom parkovať na chodníku napriek zákazu

Viaceré mestá zverejnili zoznam ulíc, kde zaparkuješ aj na chodníku. Za nesprávne parkovanie ti bude po novom hroziť pokuta 78 eur.

Od nedele sa na Slovensku spustia nové pravidlá parkovania na chodníkoch. Viaceré mestá a obce zverejnili výnimky, ktoré umožnia vodičom parkovať na vybraných miestach.

Zákaz parkovania na chodníkoch bude platiť celoplošne. Výnimkou budú len úseky, na ktorých to umožní príslušné dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Parkovať na chodníkoch budú môcť aj naďalej bicykle, kolobežky (aj s pomocným motorčekom) a motocykle, pri ktorých ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

Pezinok

V Pezinku deklarujú, že tam, kde sa to bude dať, umožnia parkovanie na chodníku. „V prípade, ak to priestorové možnosti dovolia, bude možné státie na ceste. Samozrejme, plánuje sa aj zjednosmernenie premávky,“ informuje vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Pezinok Miroslava Petrušová.

Michalovce

Mesto Michalovce v súvislosti so zákazom parkovania na chodníkoch od 1. októbra vytypovalo v širšom centre mesta lokality, v ktorých bude možné parkovanie. „K zmenám ako zjednosmernenie ulíc či budovanie nových parkovacích miest samospráva nepristúpila, keďže sa pripravuje celá reforma parkovacej politiky v meste. Tá bude predstavená a zavedená v priebehu nasledujúcich mesiacov,“ uviedla hovorkyňa primátora mesta Mária Stričková.

Poprad

Pre chodníkovú novelu budú niektoré ulice v Poprade po novom jednosmerné. „Zjednosmernenie sa týka ulíc Chalúpkova, Palárikova, Prešovská, Liptovská a Stavbárska. Následne bude možnosť parkovania vozidiel po oboch stranách vozovky, avšak stále platí, že pri státí bude musieť zostať voľný jazdný pruh v šírke najmenej troch metrov z dôvodu prejazdnosti komunikácie,“ uviedlo mesto.

Zvolen

Vedúci odboru dopravy zvolenského mestského úradu Pavel Brťka potvrdil, že po kontrole všetkých chodníkov postupne označia tie, na ktorých bude možné parkovať. „V súčasnosti sú to ulice alebo ich časti, napríklad Ľ. Štúra, J. Kráľa, I. Lihoveckého, A. Nográdyho, Centrum a Jedľová. Celkovo je to približne 100 parkovacích miest,“ spresnil a vysvetlil, ako to bude s vyznačením zvyšných plôch.

Banská Bystrica

Banská Bystrica umiestni dopravné značenie vo vybraných častiach ulice M. M. Hodžu, Kollárovej, Beskydskej, Jegorovovej a Tulskej, parkovať na chodníku tak budú môcť vodiči v týchto lokalitách i od októbra.



Samospráva v snahe eliminovať vplyv novely a navýšiť kapacity na parkovanie pristúpi v krátkom čase aj k zjednosmerneniu niektorých ulíc. Týkať sa to bude ulice Na Uhlisku, Timravy, Jesenského, Boženy Nemcovej a Lesná.

Levice

Mesto Levice umožní státie na chodníku na ulici Pri Podlužianke a na Kyjevskej ulici. Čiastočné státie na chodníku by malo zostať zachované na Okružnej ulici a Ulici F. Hečku. Státie na vozovke v jednosmernej premávke chce radnica zabezpečiť na Ulici A. Sládkoviča, Dopravnej ulici a ulici Na lúkach.



Radnica je projekčne pripravená na budovanie nových parkovacích miest na Ulici P. O. Hviezdoslava pod hradom, Dopravnej ulici, Ulici Ľ. Štúra vo vnútrobloku a Ulici Ľ. Podjavorinskej pri bývalej čárde.