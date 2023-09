Tragédia v Čachticiach: Bývalý policajt prvýkrát podrobne opísal detaily nešťastného incidentu. Toto sa dialo tesne pred výstrelom

Bývalý policajt vypovedal na Krajskom súde v Trenčíne.

Bývalý policajt z Čachtíc, ktorý pri čistení zbrane zastrelil mladú mamičku, vypovedal vo štvrtok na Krajskom súde v Trenčíne. Policajt v súdnej sieni opísal celý priebeh incidentu.

„Stál v strede izby, do zbrane dal 2 náboje. Jeden mu vypadol. Otočil sa k náboju, ktorý vypadol, a súčasne zasúval druhý, ktorý tam nešiel, a tak ho dotlačil. Následne vystrelila,“ píše Nový Čas. Sudca uviedol, že zbraň, z ktorej vyšla osudná guľka, nemala ďalekohľad.

Bývalý policajt predstúpil so slzami v očiach pred sudcu a objasnil, že situáciu zvláda veľmi ťažko. Podľa neho išlo o náhodu. „Je mi to veľmi ľúto. Neviem, ako by som to mohol odčiniť, som ochotný pristúpiť na všetko. Poslal som aj list pozostalým, je mi to ľúto,“ uviedol v súdnej sieni. Jeho obhajca potvrdil, že policajt zvláda situáciu ťažko a má výčitky svedomia.

Bývalého policajta z Čachtíc budú stíhať na slobode. Rozsudok potvrdil Krajský súd v Trenčíne a nevyhovel tak návrhu dozorujúceho prokurátora o vzatí do väzby.

V nedeľu podvečer tragicky zomrela matka 3-ročného dieťaťa, ktorú zasiahol výstrel z vedľajšej ulice. K nešťastiu došlo počas toho, ako si v približne 200 metrov vzdialenom byte čistil svoju poľovnícku zbraň 48-ročný bývalý policajt.