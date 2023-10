VOĽBY 2023 NAŽIVO: Smer suverénne vyhral voľby, Progresívne Slovensko chce zastaviť Fica, no rozhodovať bude Pellegrini

Počas celého dňa sledujeme priebeh predčasných parlamentných volieb naživo.

• V predčasných voľbách zvíťazil Smer so ziskom 22,94 %, druhé skončilo Progresívne Slovensko, ktorému dalo hlas 17,96 % voličov. Tretí skončil Hlas so 14,70 % hlasov.



• Smer po víťazstve spieval z balkóna volebnej centrály pieseň Na kráľovej holi. Peter Pellegrini nevylúčil, že Hlas zostaví koalíciu so Smerom. Predseda SNS Andrej Danko sa podľa vlastných slov už teraz cíti ako súčasť novej vládnej koalície.



• Oficiálne výsledky volieb dnes oznámi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Predčasné voľby do NR SR 22,94 % SMER 17,96 % PS 14,70 % HLAS 8,89 % OĽANO 6,82 % KDH 6,32 % SASKA 5,62 % SNS 4,75 % REPUBLIKA 4,38 % ALIANCIA 2,93 % Demokrati 2,21 % SME RODINA 0,84 % ĽSNS 0,33 % KSS 0,31 % Piráti 0,26 % Modrí, Most-Híd 0,11 % Maďarské fórum 0,09 % My Slovensko 0,08 % SoS 0,08 % KARMA 0,07 % Srdce 0,06 % PRINCÍP 0,04 % Vlastenecky blok 0,04 % Spravodlivosť 0,04 % SHO 0,02 % SDKÚ - DS 99.98 % spočítaných okrskov 68.51 % účasť vo voľbách

10:15 – Michal Šimečka potvrdil, že na Slovensku existuje úzus, že premiérom sa stáva predseda najsilnejšej koaličnej strany. Diktovať si podmienky pár hodín po voľbách však podľa neho nie je správne, trvá na tom, že v najbližších dňoch bude viesť neformálne rokovania s predsedami politických strán.

10:10 – Dvaja expremiéri v jednej vláde nemôžu z dlhodobého hľadiska fungovať, povedal predseda Hlasu Peter Pellegrini v odpovedi na otázku, či naozaj nebude sedieť vo vláde s Robertom Ficom. Uznal, že túto otázku je možné vyriešiť, ak by jeden z nich zastával post predsedu vlády a druhý by sa stal napríklad predsedom parlamentu.

10:07 – Predseda KDH Milan Majerský zopakoval, že hnutie má nadaľej svoje červené čiary. Na otázku, či by bol ochotný vstúpiť do vlády so Smerom, odpovedal, že KDH pred voľbami akúkoľvek spoluprácu s touto stranou vylúčilo.

Ak by sa na tom čokoľvek zmenilo, musela by to podľa Majerského schváliť celoslovenská rada KDH, no momentálne vraj „nevidí signály, že by k tomu malo dôjsť“.

10:01 – Víťaz volieb má dostať právo na zostavenie vlády, treba rešpektovať tieto zvyklosti, povedal Peter Pellegrini v diskusnej relácii TV Markíza. Hlas bude podľa Pellegriniho prihliadať na kvalitu koalície, nechce potenciálnu vládu iba rôznymi spôsobmi zliepať.

9:59 – Michal Šimečka plánuje „v najbližších dňoch neformálne hovoriť s lídrami politických strán“ s cieľom zistiť, či je možné vytvoriť alternatívnu väčšinu. Vláda Roberta Fica by podľa predsedu PS nebola pre Slovensko dobrou správou. (tv markíza)

9:50 – Progresívne Slovensko by v záujme Slovenska malo Petrovi Pellegrinimu ponúknuť post predsedu vlády, vyhlásil v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo člen KDH František Mikloško. Myslí si, že ak Pellegrini pôjde do vlády so Smerom, tak „skončil“.

9:46 – Pre KDH po voľbách platia „všetky červené čiary“, vyhlásil podpredseda strany Tomáš Merašický. Podľa Merašického sa KDH bude snažiť urobiť všetko preto, aby v parlamente vznikla demokratická vláda, pričom KDH pred voľbami vylučovalo spoluprácu so Smerom. Strana bude mať 14. októbra celoslovenské predsedníctvo. (sme)

9:44 – Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje výsledky volieb ako prejav vyslovenej dôvery voličov. Strane Smer zagratulovala k volebnému víťazstvu.

9:32 – Predseda PS Michal Šimečka po voľbách odíde z Európskeho parlamentu. Vzdá sa mandátu europoslanca aj svojej funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu.

9:25 – Podľa podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga by bolo najlepšie, ak by sa Peter Pellegrini rozhodol vstúpiť do koalície s Progresívnym Slovenskom a SaS. Gröhling vyhlásil, že je zvedavý, ako sa Pellegrini rozhodne, pretože si nevie predstaviť vládnutie Hlasu s Andrejom Dankom či Kuffovcami.

9:15 – Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, že strana urobí všetko preto, aby Slovensku znovu nevládol Robert Fico. Hlas podľa Šimečku stojí pred civilizačnou voľbou, či vstúpi do vlády so Smerom, alebo sa rozhodne pre koalíciu s PS, ktorá by mala vyšší počet mandátov.

Šimečka však povedal, že premiérsky post pripadá podľa tradície najsilnejšej strane vládnej koalície a on nevidí dôvod to meniť. Takto odpovedal na otázku, či je PS pripravené ponúknuť Petrovi Pellegrinimu post predsedu vlády výmenou za zostavenie koalície.

9:10 – Igor Matovič po príchode do diskusie v TV Joj vyhlásil, že „Slovensku bude opäť vládnuť mafia“ v zložení Smer, Hlas a SNS. „Bude mafiánsky štát, Hlas, Smer a SNS,“ skonštatoval. Podľa Matoviča nastane „bohapusté rozkrádanie verejných financií“ a zastavia sa vyšetrovania exponovaných káuz.

9:06 – Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska sa bude strana usilovať o neformálne rokovania s potenciálnymi partnermi už počas dnešného dňa.

9:02 – Hlas chce vyšetrovať všetky kauzy, ale podľa Erika Tomáša musí vyšetrovanie prebiehať zákonným spôsobom. Takto reaguje na otázku, či Hlas po prípadnom spojení so Smerom v novej vládnej koalícii nebude chcieť nová vláda zametať kauzy pod koberec.

K žiadnemu nadužívaniu paragrafu 363 podľa Tomáša nedochádza. Strana Hlas sa podľa neho hlási k príslušnosti k Európskej únii a NATO. „Nikdy nespochybníme našu zahraničnopolitickú orientáciu, nikdy,“ skonštatoval. (tv joj)

8:48 – Podľa Erika Tomáša je strana KDH prijateľným koaličným partnerom. Nechce však komentovať, či je KDH prijateľnejším partnerom ako strana SNS.

Vyjadrenie Petra Pellegriniho o tom, že si nevie predstaviť sedieť s Robertom Ficom v jednom vládnom kabinete, podľa Tomáša nie je žiadnou komplikáciou.

8:45 – Vyklikaj si prípadné koalície v budúcom parlamente. Najpravdepodobnejšie aktuálne vyzerá koalícia Smeru, Hlasu a SNS so 79 mandátmi, no vládu by dokázali zložiť aj strany Progresívne Slovensko, Hlas, SaS a KDH s 82 mandátmi.

Ak by sa Smer, Hlas a SNS spojili aj s KDH, takáto koalícia by mohla dosiahnuť ústavnú väčšinu s 91 mandátmi.

8:42 – Podľa Lucie Plavákovej bude Progresívne Slovensko robiť všetko preto, aby Robert Fico nedokázal zostaviť vládu.

8:35 – Na obrazovkách TV Joj začala debata s podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska Luciou Plavákovou a podpredsedom Hlasu Erika Tomáša. Zástupcovia Smeru odmietli účasť, Smer chystá vlastnú tlačovú konferenciu približne o 13.00 h.

„Naša programová a hodnotová blízkosť je očividná, o tom netreba špekulovať,“ skonštatoval Tomáš na margo prípadnej spolupráce so Smerom. Karty má teraz podľa neho v rukách Robert Fico, ktorý bude musieť oslovovať prípadných koaličných partnerov.

8:32 – Hlas zatiaľ so Smerom nerokoval. Podľa Erika Tomáša strana Hlas čaká na oslovenie zo strany Roberta Fica. Strana podľa neho má preferovanú koalíciu, ale na všetkom sa musí zhodnúť predsedníctvo.

8:25 – Takto bude vyzerať Národná rada SR po parlamentných voľbách.

8:00 – Progresívne Slovensko získalo až 61,70 % hlasov od voličov zo zahraničia. Progresívcov z cudziny volilo viac ako 35-tisíc ľudí, za nimi skončila SaS so ziskom 10,80 % hlasov. Slováci zo zahraničia poslali viac ako 3,5-tisíc hlasov aj Smeru, ktorý od nich vďaka tomu získal 6,10 % hlasov. (volby sr)

7:45 – Robert Fico oslavoval svoje volebné víťazstvo na balkóne straníckej centrály na Súmračnej v Bratislave. Pár minút po štvrtej ráno si vedenie Smeru spoločne zaspievalo pieseň Na kráľovej holi, následne niekto z balkóna zakričal „my sme vyhrali, tak sa to robí, do psej matere“. (denník n)

7:08 – Peter Pellegrini v noci na tlačovej konferencii oznámil, že vstup do akejkoľvek koalície bude musieť jednohlasne schváliť predsedníctvo strany. Koalíciu so Smerom nevylúčil, ale zopakoval svoje slová z kampane o tom, že dvaja premiéri by v jednej vláde sedieť nemali. Pellegrini predpokladá, že Smer osloví stranu Hlas ako prvú.

7:05 – Predseda SNS Andrej Danko vo svojej nočnej reakcii na priebežné výsledky volieb oznámil, že sa už teraz cíti ako súčasť novej vládnej koalície. Ak by vznikla koalícia v zložení Smer, Hlas a SNS, mala by v rukách pohodlnú väčšinu 79 mandátov.

7:00 – Víťazom volieb sa po sčítaní 99,90 % hlasov stal Smer-SSD na čele s Robertom Ficom. Vedenie Smeru oslavovalo svoje víťazstvo vo voľbách na balkóne straníckej centrály v bratislavskom Ružinove, na ktorom si krátko po štvrtej ráno členovia strany zaspievali pieseň Na kráľovej holi.