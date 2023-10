Pri Benátkach sa z nadjazdu zrútil autobus, zomrelo minimálne 20 cestujúcich. Trosky okamžite zachvátili plamene

Najmenej 20 obetí na životoch si v utorok na predmestí talianskeho mesta Benátky vyžiadala nehoda, pri ktorej sa autobus zrútil z nadjazdu nad železničnou traťou. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Podľa Reuters autobus zišiel z cesty a spadol v blízkosti železničnej trate. K tragédii došlo v pevninskej časti Mestre, ktorá je s Benátkami spojená mostom, informovali talianske tlačové agentúry.



Televízia Sky Italia uviedla, že z trosiek autobusu, ktorý zachvátil oheň, vytiahli najmenej 18 tiel. Mnoho ďalších cestujúcich bolo zranených. Príčina nehody nie je bezprostredne známa.

"Imagine a bus falling down from a bridge."



Sky's @baglivo_s reports from Rome, following the news that at least 21 people have died in a coach crash near Venice in northern Italy, according to authorities.



