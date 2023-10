Tieto hraničné prechody medzi Poľskom a Slovenskom dočasne úplne zatvoria

Uzavreté hraničné priechody skomplikujú cestovný ruch aj obchodný tranzit. Starosta slovenskej obce Čirč tomuto kroku nerozumie a tvrdí, že ide o predvolebnú kampaň.

Na poľsko-slovenskej hranici v noci na stredu dočasne uzavreli niektoré priechody. Ide napríklad o priechod cez Lysú nad Dunajcom, Lysú Poľanu či medzi obcou Čirč a poľským Leluchówom. Starosta Čirča Michal Didik tomu nerozumie, keďže v okrese Stará Ľubovňa problém s nelegálnou migráciou nemajú, a práve to má byť dôvod uzavretia hraníc.

Starosta Čirča to vníma ako predvolebnú kampaň

„Dozvedel som sa o tom v utorok poobede od starostu Leluchówa, preveroval som to ďalej cez primátora Muszyne a potvrdil mi to aj malopoľský maršálek. Zatiaľ by to malo byť na desať dní, keby bola nejaká zmena, budú nás informovať. Myslím si, že ak chcú chrániť hranice pred prechodom utečencov, ktorých som tu ja v živote nevidel, mali uzavrieť všetky priechody,“ skonštatoval Didik s tým, že cez priechod môžu prejsť len peší s pasom, autá musia zaparkovať pred hranicou.



Skomplikuje to podľa starostu najmä cestovný ruch, ale aj obchodný tranzit. Dodal, že negatívne to vnímajú najmä poľskí dodávatelia tovaru. „Ja to vnímam ako predvolebnú kampaň v Poľsku, podľa mňa nebol dôvod uzavrieť tieto priechody, pretože tu na severovýchode sme nezaznamenali žiadnych migrantov. Je to také zvláštne vidieť, že tam stojí armáda a polícia a všetkých kontrolujú,“ uzavrel starosta.