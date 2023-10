FOTO: Po ruskom útoku zahynulo v Charkovskej oblasti minimálne 48 ľudí. Zelenskyj tvrdí, že ide o teroristický útok

Najmenej 48 ľudí zahynulo vo štvrtok v dôsledku ostreľovania obce Hroza ležiacej v Charkovskej oblasti ruskými silami. Na platforme Telegram o tom podľa BBC informovali šéf tamojšej vojenskej správy Oleh Synehubov a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Podľa Synehubova ruskí vojaci okolo 13.15 h miestneho času zasiahli kaviareň a obchod s potravinami, kde sa v tej chvíli nachádzali civilisti. Z trosiek sa zatiaľ podarilo vytiahnuť telá 48 mŕtvych ľudí vrátane šesťročného chlapca. Ďalších šesť osôb utrpelo zranenia.



Raketový útok na obec Hroza označil Zelenskyj, ktorý je dnes 5. 10. v španielskej Granade na summite Európskeho politického spoločenstva, za brutálny ruský zločin a premyslený teroristický čin.



„Ruský teror treba zastaviť. Každý, kto pomáha Rusku obchádzať sankcie, je zločinec. Každý, kto ešte podporuje Rusko, podporuje zlo. Rusko potrebuje tento a podobné teroristické útoky len na jednu vec: aby sa jeho genocídna agresia stala novou normou pre celý svet. A ďakujem každému lídrovi, každému národu, ktorý nás podporuje pri ochrane životov,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.

Russian attack on a grocery store in Groza village, Kharkiv region. At least 48 people dead (a 6 year old boy among them), more wounded.



Has this become the new norm for the whole world?



I don't believe that!



Thankful to everyone who supports Ukraine. pic.twitter.com/AnNJZ5ox3v