Líder KDH Majerský rokoval o zložení vlády so Smerom. Vylučuje, že pôjdu do spoločnej koalície

Milan Majerský sa zúčastnil na rokovaní vo štvrtok v centrále strany Smer-SD.

Líder strany KDH Milan Majerský uviedol, že aktuálne odmieta koalíciu so stranou Smer-SD, ale aj s Progresívnym Slovenskom, informuje o tom portál RTVS.

Podľa informácií víťazná strana Smer aktuálne pokračuje v rokovaniach s jednotlivými stranami o zostavení vlády. „KDH a ja sme jasne zadefinovali, že nechceme ísť so Smerom do koalície, s najväčšou pravdepodobnosťou mierime do opozície, na tom sa nič nezmenilo,“ uviedol Majerský pre portál.

Líder KDH uviedol, že sa na rokovaní zo slušnosti zúčastnil a vypočul si návrhy strany Smer. Uviedol, že strana nebude klásť podmienky na zostavenie vlády. Majerský informoval, že sa stretol aj s predstaviteľmi strany Progresívne Slovensko. Spoluprácu aj v tomto prípade vylučuje.