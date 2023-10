Pohlavný styk mala takmer pätina 15-ročných chlapcov. Takmer polovica dievčat hodnotí túto skúsenosť negatívne

Približne polovica školákov na Slovensku už s niekým bola vo vzťahu. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022.

Približne polovica školákov na Slovensku už s niekým bola vo vzťahu. Menej ako pätina pätnásťročných ešte nemala skúsenosť s romantickou láskou. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022.

Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 11-, 13- a 15-ročných školákov.



„Viac ako 70 percent zaľúbených školákov bolo zaľúbených do osoby opačného pohlavia, no sedem percent chlapcov a 13 percent dievčat bolo zaľúbených do osoby rovnakého pohlavia,“ priblížila členka HBSC tímu Daniela Husárová.



Dve pätiny 15-ročných už mali skúsenosť s bozkávaním a asi pätina dievčat a viac než štvrtina chlapcov aj s hladením na intímnych miestach. Skúsenosť s pohlavným stykom malo 16 percent chlapcov a deväť percent dievčat vo veku 15 rokov. Približne tretina dievčat a dve tretiny chlapcov hodnotili túto skúsenosť priaznivo, no 45 percent dievčat a 13 percent chlapcov nepriaznivo.