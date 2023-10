Marcinková priznala, že o Sulíkovom pláne týkajúcom sa eurovolieb nemala ani potuchy. Takéto rozhodnutie neviem urobiť, konštatuje

Sulík svojím plánom týkajúcim sa budúcoročných eurovolieb prekvapil poslankyňu Marcinkovú.

Predseda strany SaS Richard Sulík oznámil, že plánuje kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. V rozhovore pre Denník N rovno prezradil, koho chce mať na prvých miestach kandidátky, pričom za svojich favoritov označil Eugena Jurzycu a Vladimíru Marcinkovú.

Marcinková teraz v statuse na Facebooku reaguje, že o tejto ponuke sa prvýkrát dopočula až z rozhovoru. Sulíkov plán ju vraj prekvapil rovnako ako všetkých ostatných.

„Vážim si jeho ponuku, ale to neznamená, že som ju prijala, a ani tak neviem v blízkej dobe urobiť,“ uviedla na sociálnej sieti. Vo vyjadrení dodala, že vo voľbách získala mandát poslankyne v NR SR a takéto rozhodnutie by musela najskôr prebrať so svojou rodinou.

„Takže so všetkou pokorou, aj keď si vážim ponuku SaS, neviem sa ňou zaoberať krátko po voľbách a už vôbec nie s inými než s mojím manželom,“ dodala Marcinková.