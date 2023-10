Hubár opísal, ako naňho zaútočil medveď pri Prievidzi. Pri úteku pred šelmou sa potkol a spadol, reakciu zvieraťa nečakal

Medveď na muža vyskočil spoza stromov.

V okrese Prievidza v utorok doobeda zaútočil medveď na 49-ročného muža a spôsobil mu zranenia na vnútornej strane stehien.

Muža medzičasom z nemocnice prepustili do domáceho liečenia. Pre tvnoviny.sk povedal, že celý útok šelmy prebehol veľmi rýchlo.

„Objavil sa znenazdajky, asi tam bol schovaný. Bol to hrozný pocit, začal som kričať,“ opisoval celú situáciu. Muž sa pred medveďom snažil utiecť, no potkol sa a spadol.

„Ako som padol, zahryzol sa mi do zadnej strany stehna alebo zarypol pazúrom, to už ani neviem, lebo sa to zomlelo rýchlo. Vstal som a zaujalo ma, že jeho nebolo, stiahol sa,“ priblížil útok. Mužovi sa našťastie podarilo z ovocných sadov dostať a privolal si záchranku.

S útokom medveďa sú už oboznámení starostovia okolitých obcí a Zásahový tím pre medveďa hnedého. Ochranári momentálne prehľadávajú okolie, šelmu však zatiaľ nespozorovali. „Upozorňujeme verejnosť, aby bola opatrná a zvážila prípadné prechádzky v prírode v uvedenej lokalite,“ varuje polícia.