Už nebudú hľadať medveďa, ktorý zaútočil na 49-ročného Slováka. Šéf zásahového tímu vysvetlil, prečo je to nemožné

K útoku došlo v ovocnom sade pri obci Nitrianske Pravno.

Medveďa, ktorý v utorok napadol 49-ročného muža v ovocnom sade pri obci Nitrianske Pravno, už Zásahový tím pre medveďa hnedého dohľadávať nebude, informoval vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Západ Marek Veverica.

„V prípade útoku v Nitrianskom Pravne sme skutočnosť, že by mohol útočiť práve poranený medveď, vylúčili. Po dôkladnej obhliadke terénu sa už v širšom okolí nenachádzal žiadny jedinec medveďa. Dohľadávať zdravého medveďa je po útoku viac-menej nemožné. Zároveň aj následná identifikácia medveďa je veľmi ťažká,“ uviedol Veverica.

K útoku podľa neho došlo v neprehľadnom, náletovými drevinami husto zarastenom poraste približne vo vzdialenosti vzdušnou čiarou asi jeden kilometer. Zásahový tím prehľadal spoločne s policajtmi širšie okolie, aby sa ubezpečil, že útočiaci medveď už v lokalite nie je.

„Pri útoku medveďa postupuje zásahový tím rovnako, keďže nikdy nevieme, prečo útočil. V prvom rade musíme vylúčiť možnosť, že útočil poranený jedinec. Taký by mohol predstavovať reálnu hrozbu ďalších útokov. Ak by bol medveď v blízkosti miesta útoku, zásahový tím by ho okamžite eliminoval,“ zdôraznil Veverica.

Ako dodal, Nitrianske Pravno nepatrí medzi obce často atakované medveďmi v intravilánoch. Počas tohto roka evidujú tri hlásenia o pohybe medveďov v blízkosti intravilánov obce. Jedno hlásenie sa týkalo výskytu medvedice s dvomi mláďatami pri cintoríne a dve hlásenia sú z časti Bôrik, kde sa medvede údajne pohybovali v blízkosti domova pre seniorov.