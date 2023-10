V Bratislave možno vyrastú dva mrakodrapy. Developer v nich chce vybudovať byty

Jeden z mrakodrapov by mal patriť k najvyšším v Európskej únii.

V Bratislave možno vyrastú dva nové mrakodrapy. Postaviť by ich mali neďaleko Eurovea tower. Ešte nie je isté, aký budú mať mrakodrapy konečný vzhľad, pretože spoločnosť J&T Real Estate prišla s dvoma návrhmi a nie je jasné, ktorý budú realizovať. Developer však už predložil urbanistickú štúdiu a čaká na schválenie mesta, informuje SME Index.

Návrh obsahuje oba modely, ktorý developer predkladá. Jeden z nich ukazuje na možnosť, že by vyrástli rovno dva mrakodrapy vedľa seba. Ten vyšší by mal 260 metrov a 73 podlaží a druhý by mal 180 metrov a 51 podlaží.

Druhý model navrhuje, že by pri sebe postavili 260-metrový mrakodrap a 137-metrovú budovu, ktorá by však mrakodrapom nebola. Dvojica budov by mala podľa návrhu vyrásť v lokalite Mlynské nivy. Pokiaľ by sa návrh zrealizoval, Bratislava by mala jeden z najvyšších mrakodrapov v Európskej únii.

Podľa štúdie budú v mrakodrapoch najmä byty. Ešte nie je jasný ich presný počet, no developer už počíta s veľkých množstvom parkovacích miest.