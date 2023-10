Slovenskí živnostníci riskujú budúcnosť, ak teraz špekulujú. Hrozí im horšia životná úroveň a nízke dôchodky

Podiel živnostníkov šetriacich na odvodoch stúpa.

Podiel živnostníkov, ktorí si platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, rastie. V budúcnosti sa im však môže znížiť životná úroveň, keďže na penzii budú poberať iba štátom garantovaný minimálny dôchodok. Upozornila na to investičná platforma Portu.



Podiel občanov, ktorí platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, stúpol medzi rokmi 2017 až 2021 zo 72 % na viac ako 81 %. Odvody, ktoré sú blízke u zamestnancov s minimálnou mzdou, platí takmer 150 000 živnostníkov, aj keď je ich reálny príjem vyšší.

„Živnostníci, ktorí sa rozhodli platiť čo najnižšie odvody, môžu na to v budúcnosti doplatiť prudkým poklesom životnej úrovne. A to najmä v prípade, ak si na starobu nič neodložia. Platením odvodov z minimálneho vymeriavacieho základu nielen škodia štátnej pokladni, ale vysokému riziku vystavujú aj sami seba,“ uviedol analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.



Analytik odporúča, aby si ľudia na penziu šetrili napríklad prostredníctvom investovania. Dôležité je začať čím skôr, pretože sa finančná náročnosť sporenia zvýši. Najlepšou ochranou proti riziku, ktoré je spojené s investovaním, je dlhodobosť a pravidelnosť investovania. Investori tiež môžu presúvať svoje investované peniaze do konzervatívnejších fondov, ktoré sú odolnejšie voči výkyvom.



„Ak investor presunie napríklad päť rokov pred odchodom do dôchodku peniaze do konzervatívnych aktív, jeho potenciálny výnos môže klesnúť aj o štvorcifernú sumu. Stále však môže počítať so slušným zhodnotením,“ priblížil Malina.