Až 70 % Rusov by podporilo Putina, keby teraz ukončil vojnu. Má to však jeden veľký háčik, ukazuje nový prieskum.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa uskutočnil 19. – 25. októbra na vzorke 1 607 ľudí.

Až 70 % opýtaných Rusov by podporilo rozhodnutie Vladimira Putina ukončiť vojnu proti Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu nezávislého ruského analytického strediska Levada. Koniec vojny by však prijali iba v prípade, že si aktuálne okupované ukrajinské územia Rusko ponechá, informujú Yahoo News.

Ak by bolo podmienkou mieru vrátenie okupovaných častí Ukrajine, len 34 % opýtaných by podporilo Putinovo rozhodnutie vojnu ukončiť. Zároveň však 55 % opýtaných verí tomu, že je nevyhnutné rokovať o mieri a vojnu ukončiť. O pokračovaní invázie je presvedčených 38 % ľudí.

Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina ľudí neočakáva skorý koniec vojny – myslia si, že potrvá ešte aspoň pol roka, takmer polovica počíta s trvaním bojov viac ako jeden rok.

Ak by respondenti mali možnosť ovplyvniť rozhodnutie o začatí „špeciálnej vojenskej operácie“ vo februári 2022, teda o začiatku vojny proti Ukrajine, tak 41 percent opýtaných by vojnu nerozpútalo a 43 percent by začiatok invázie schválilo.