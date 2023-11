Minister Šutaj Eštok rieši krvavý útok z vlaku. Takto bude polícia reagovať

Šéf rezortu vnútra dočasne posilní vlakové hliadky.

Hliadky vo vlakoch by sa mohli dočasne posilniť. Avizoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na stredajšom Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v súvislosti so stredajším incidentom. Zranenej žene zaželal skoré uzdravenie.

„Chcem ubezpečiť občanov, že aj spolu s dočasne povereným policajným prezidentom riešime situáciu tak, aby sa do budúcna ľudia nemuseli báť cestovať vlakom,“ deklaroval minister vnútra. O situácii plánuje hovoriť aj s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).

V rýchliku na východe Slovenska z Košíc do Žiliny došlo v stredu večer k incidentu medzi cestujúcimi, pri ktorom agresor dobodal mladú študentku. Na mieste zasahovala polícia, privolaná bola aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Zdravotný stav mladej ženy, ktorú v stredu večer vo vlaku z Košíc do Žiliny údajne nožom napadol útočník, je stabilizovaný.