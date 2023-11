AKTUÁLNE: Útočník z vlaku si vraj na nič nepamätá. Polícia ho začala trestne stíhať

K útoku došlo v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny.

Polícia začala trestné stíhanie proti mužovi, ktorý vo vlaku napadol 22-ročnú študentku. Muž bol pravdepodobne pod vplyvom drog a na svoj čin si nepamätá, informuje portál tvnoviny.

Podľa informácií polície sa útočník aktuálne nachádza v cele policajného zaistenia a je proti nemu začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva.

K útoku došlo v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny. Útočník pred stanicou Spišská Nová Ves zaútočil na mladú študentku, ktorú bodol dvakrát do krku a raz do ruky. Cestujúci muža následne pasažieri spacifikovali a odovzdali ho do rúk polície.

K hrozivému incidentu sa stihla na sociálnej sieti vyjadriť aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Som rada, že podľa správ z nemocnice je jej stav stabilizovaný. Oceňujem duchaprítomnú reakciu sprievodkyne, ktorá študentke poskytla prvú pomoc, ako aj ďalších cestujúcich, vďaka ktorým sa podarilo útočníka zadržať,“ uviedla hlava štátu. Dodala, že žiadne násilie nemôžeme v našej spoločnosti tolerovať a nemôžeme žiť ani v strachu o našich najbližších.